"Динамо" - "Ювентус": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в этом сезоне Лиги чемпионов выступает в группе G. Среди соперников туринский "Ювентус", испанская "Барселона" и венгерский "Ференцварош".

За свою историю "Динамо" и "Ювентус" встречались 4 раза. В 3 матчах украинцы проиграли, один матч завершился вничью. Последний раз клубы играли между собой осенью 2002 года.

Лига чемпионов

1-й тур

20 октября

Группа G

"Динамо" (Украина) - "Ювентус" (Италия)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Супряга.

Замена: Бойко, Нещерет, Попов, Сирота, Андриевский, Гармаш, Леднев, Шепелев, Вербич, Дуелунд, Родриго, Цитаишвили.

"Ювентус": Щенсны, Данилу, Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо, Бентанкур, Рабио, Рэмзи, Кьеза, Кулусевски, Мората.

Замена: Буффон, Пинсольйо, Демирал, Портанова, Артур, Фработта, Бернардески, Дыбала.

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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