"Динамо" - "Ювентус": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" в этом сезоне Лиги чемпионов выступает в группе G. Среди соперников туринский "Ювентус", испанская "Барселона" и венгерский "Ференцварош".
За свою историю "Динамо" и "Ювентус" встречались 4 раза. В 3 матчах украинцы проиграли, один матч завершился вничью. Последний раз клубы играли между собой осенью 2002 года.
Лига чемпионов
1-й тур
20 октября
Группа G
"Динамо" (Украина) - "Ювентус" (Италия)
"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Супряга.
Замена: Бойко, Нещерет, Попов, Сирота, Андриевский, Гармаш, Леднев, Шепелев, Вербич, Дуелунд, Родриго, Цитаишвили.
"Ювентус": Щенсны, Данилу, Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо, Бентанкур, Рабио, Рэмзи, Кьеза, Кулусевски, Мората.
Замена: Буффон, Пинсольйо, Демирал, Портанова, Артур, Фработта, Бернардески, Дыбала.
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 13 октября стало известно, что Криштиану Роналду не сыграет против киевского "Динамо" в 1-м туре Лиги чемпионов.
- 14 октября главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло назвал Мирча Луческу выдающимся специалистом.
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