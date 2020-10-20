"Динамо" - "Ювентус": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

20 октября, 2020, 07:07

Сегодня, 20 октября, в 1-м туре Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против туринского "Ювентуса"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Киевское "Динамо" в этом сезоне Лиги чемпионов выступает в группе G. Среди соперников туринский "Ювентус", испанская "Барселона" и венгерский "Ференцварош".

За свою историю "Динамо" и "Ювентус" встречались 4 раза. В 3 матчах украинцы проиграли, один матч завершился вничью. Последний раз клубы играли между собой осенью 2002 года.

Лига чемпионов

1-й тур

20 октября

Группа G

"Динамо" (Украина) - "Ювентус" (Италия)

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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