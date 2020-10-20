Офис президента заявил, что падение ВВП Украины в 2020 году не превысит 4,8%

20 октября, 2020, 11:17

По ожиданию Офиса президента, падение ВВП Украины в 2020 году не превысит 4,8%

Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире одного из телеканалов.

"Мы оцениваем, что падение ВВП будет не более 4,8%. И это значительно лучший показатель, который еще в начале года в период неопределенности наблюдали мы в Украине. На самом деле, если посмотреть глобально на экономику, то еврозона за первое полугодие упала в среднем на 11,2%. То есть в целом в этом году мировая экономика падает ", - сказала Ковалив.

Она также отметила, что последние три месяца экономика медленно восстанавливается.

Напомним, Международный валютный фонд в октябре снизил прогноз падения украинского ВВП до 7,2% с прогнозируемых в июле 8,2%.

Реальный ВВП Украины во II квартале сократился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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