ВВП Украины в июле-сентябре упал на 11%, - Госстат
21 сентября, 2020, 12:34
Реальный ВВП Украины во II квартале сократился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Согласно сообщению, реальный ВВП во II квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 9,9%, а по сравнению со II кварталом 2019 - на 11,4%.
Отмечается, что номинальный ВВП за этот период составил 887, 8млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 20744 грн.
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