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Espreso.tvЭкономикаВВП Украины в июле-сентябре упал на 11%, - Госстат

ВВП Украины в июле-сентябре упал на 11%, - Госстат

Реальный ВВП Украины во II квартале сократился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, реальный ВВП во II квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 9,9%, а по сравнению со II кварталом 2019 - на 11,4%.

Отмечается, что номинальный ВВП за этот период составил 887, 8млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 20744 грн.

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