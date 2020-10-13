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Espreso.tvЭкономикаМВФ снизил прогноз падения украинского ВВП в 2020 году до 7,2%

МВФ снизил прогноз падения украинского ВВП в 2020 году до 7,2%


фото: reuters
Международный валютный фонд в октябре снизил прогноз падения украинского ВВП до 7,2% с прогнозируемых в июле 8,2%

Об этом говорится в октябрьском прогнозе МВФ World Economic Outlook (WEO).

Согласно прогнозу, МВФ также повысил прогноз роста украинской экономики в 2021 году до 3% с предыдущих 1,1% с последующим ускорением до 4% в 2025 году.

Кроме того, оценка среднегодовой инфляции в Украине в 2020 году снижена до 3,2% с предыдущих 4,5%, в 2021 - до 5% с 7,2%. Инфляция на конец периода в этом году составит 5,2%, а в следующем вырастет до 5,8%.

Прогноз уровня безработицы на 2020 год составляет 11%, на 2021 - 9,6%. В июне МВФ прогнозировал рост безработицы с 8,5% до 12,6% в этом году, а в следующем - снижение до 12%.

В целом МВФ прогнозирует низкие темпы восстановления мировой экономики по сравнению с июнем - 5,2% вместо 5,4%.

Источник: https://biz.censor.net/n3224637

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Источник: https://biz.censor.net/n3224637

 

Источник: https://biz.censor.net/n3224637

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