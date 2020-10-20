На МКС сломался туалет в российской части станции
20 октября, 2020, 08:20
В российском сегменте Международной космической станции произошел ряд неисправностей
Об этом сообщает российский Интерфакс.
Представитель российского ЦУП охарактеризовал ситуацию с "ассенизационно-санитарным устройством" как "очень плохую".
Всего на станции два туалета: второй - в американском сегменте МКС.
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Также космонавты со станции сообщили о поломке системы получения кислорода.
Один из рабочих МКС сообщил о "неисправности" разогревателя еды.
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