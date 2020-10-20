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Espreso.tvОбществоНа МКС сломался туалет в российской части станции

На МКС сломался туалет в российской части станции


фото: wikipedia
В российском сегменте Международной космической станции произошел ряд неисправностей

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Представитель российского ЦУП охарактеризовал ситуацию с "ассенизационно-санитарным устройством" как "очень плохую".

Всего на станции два туалета: второй - в американском сегменте МКС.

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Также космонавты со станции сообщили о поломке системы получения кислорода.

Один из рабочих МКС сообщил о "неисправности" разогревателя еды.

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