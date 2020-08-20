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Espreso.tvОбществоНа МКС зафиксировали утечку воздуха

На МКС зафиксировали утечку воздуха


фото: NASA
Из-за зафиксированной утечки воздуха на Международной космической станции экипаж 63-й экспедиции проведет выходные в российском модуле "Звезда"

Об этом сообщает NASA .

Три члена экипажа 63-й экспедиции, находящиеся на борту МКС, проведут выходные в российском сегменте орбитальной лаборатории. Командир Крис Кэссиди и его коллеги по команде Иван Вагнер и Анатолий Иванишин будут находиться в служебном модуле "Звезда" с пятницы по утро воскресенья.

Экипаж разрабатывает план по изоляции, выявлению и возможному восстановлению источника. Утечка все еще находится в пределах спецификаций сегмента и не представляет непосредственной опасности для экипажа или космической станции.

Все люки космической станции будут закрыты в эти выходные, чтобы контроллеры миссии могли тщательно следить за давлением воздуха в каждом модуле. Тест не вызывает опасения по поводу безопасности экипажа. Тест должен определить, какой модуль имеет более высокую скорость утечки, чем обычная. Американские и российские специалисты ожидают, что предварительные результаты должны быть доступны для осмотра до конца следующей недели.

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