На МКС зафиксировали утечку воздуха

20 августа, 2020, 19:23

Из-за зафиксированной утечки воздуха на Международной космической станции экипаж 63-й экспедиции проведет выходные в российском модуле "Звезда"

Об этом сообщает NASA .

Три члена экипажа 63-й экспедиции, находящиеся на борту МКС, проведут выходные в российском сегменте орбитальной лаборатории. Командир Крис Кэссиди и его коллеги по команде Иван Вагнер и Анатолий Иванишин будут находиться в служебном модуле "Звезда" с пятницы по утро воскресенья.

Экипаж разрабатывает план по изоляции, выявлению и возможному восстановлению источника. Утечка все еще находится в пределах спецификаций сегмента и не представляет непосредственной опасности для экипажа или космической станции.

Все люки космической станции будут закрыты в эти выходные, чтобы контроллеры миссии могли тщательно следить за давлением воздуха в каждом модуле. Тест не вызывает опасения по поводу безопасности экипажа. Тест должен определить, какой модуль имеет более высокую скорость утечки, чем обычная. Американские и российские специалисты ожидают, что предварительные результаты должны быть доступны для осмотра до конца следующей недели.

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