Луческу рассказал, поможет ли "Динамо" с "Ювентусом" отсутствие Роналду

20 октября, 2020, 08:33

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу перед игрой Лиги чемпионов против "Ювентуса" заявил, что итальянскому клубу не хватает португальского форварда Криштиану Роналду

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам Луческу, Роналду, не сыграет против "Динамо" из коронавирус, делает "Ювентус" сильнее, несмотря на то, что берет мало участия в оборонительных действиях своей команды.

"Он выдающийся игрок, на поле многое решает, приносит победы. Он не может делать все, в частности, отрабатывать в обороне, а должен находиться впереди, чтобы забивать мячи. В этом плане он эгоист, работает на команду. Если он не забивает, это не Роналду. Есть большое давление со стороны болельщиков и прессы, которые напоминают о его возрасте, поэтому Роналду забивать в каждой игре. "Ювентус" с Роналду на поле сильнее ", - сказал Луческу.

Матч 1-го тура Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ювентусом" состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:55.

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