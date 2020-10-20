Карантин: в Испании могут ввести комендантский час

Об этом сообщает Reuters, передает РБК-Украина.

В Министерстве здравоохранения рассматривают усиление карантина в регионах, которые сейчас худшие по статистике заражения коронавирусом, включая столицу Мадрид. Среди мер может быть введение комендантского часа. Его, прежде всего, рассматривают на местном уровне, но без указов правительства не могут действовать.

Для этого ограничения нужно возвращение чрезвычайного положения. Это решение утвердить в парламенте сейчас сложно из-за разногласий между партиями.

В последние недели в стране начался стремительный рост заболеваемости после летнего спада.

Напомним, в Варшаве решили отменить массовые мероприятия на Новый год из-за COVID-19.

Ирландия стала первой страной Евросоюза, которая повторно вводит локдаун на фоне пандемии COVID-19.

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