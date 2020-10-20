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Espreso.tvМирКарантин: в Испании могут ввести комендантский час

Карантин: в Испании могут ввести комендантский час

Правительство Испании рассматривает введение комендантского часа в отдельных регионах из-за роста заболеваемости коронавирусом

Об этом сообщает Reuters, передает РБК-Украина.

В Министерстве здравоохранения рассматривают усиление карантина в регионах, которые сейчас худшие по статистике заражения коронавирусом, включая столицу Мадрид. Среди мер может быть введение комендантского часа. Его, прежде всего, рассматривают на местном уровне, но без указов правительства не могут действовать.

Для этого ограничения нужно возвращение чрезвычайного положения. Это решение утвердить в парламенте сейчас сложно из-за разногласий между партиями.

В последние недели в стране начался стремительный рост заболеваемости после летнего спада.

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