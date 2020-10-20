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Espreso.tvОбществоПервая страна в ЕС Ирландия снова вводит жесткий карантин

Первая страна в ЕС Ирландия снова вводит жесткий карантин


фото: reuters
Ирландия стала первой страной Евросоюза, которая повторно вводит локдаун на фоне пандемии COVID-19

Об этом сообщает DW .

Меры начнут действовать в ночь на 21 октября.

Власти призывают работать дистанционно.

Будут закрыты всем магазины, кроме продающих товары первой необходимости. Не должны быть работать учреждения культури.Рестораны и бары могут работать только на доставку или на вынос.

На три четверти сократят количество общественного транспорта.

Жителям запрещено удаляться от своих домов дальше, чем на пять километров, за исключением важных семейных обстоятельств, а также при поездках на работу или к врачу. Обучение в школах продолжится. Парки и детские площадки будут открыты.

Ограничительные меры рассчитаны на шесть недель.

  • Напомним, 25 сентября правительство Израиля ввело жесткий карантин по всей территории страны на две недели.
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предупредил, что жесткий карантин не будет отменен после завершения еврейских религиозных праздников в середине октября, как изначально планировалось.

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