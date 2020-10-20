В Варшаве из-за коронавируса не будут праздновать Новый год
20 октября, 2020, 09:17
В столице Польши, Варшаве, решили отменить массовые мероприятия на Новый год из-за COVID-19
Об этом сообщила пресс-секретать мэрии Варшавы Каролина Галецкая, передает Onet .
"Из-за текущей эпидемической ситуацию нынешнюю городскую новогоднюю ночь проводить не будуть.Здоровья жителей является важнейшим", -заявила она.
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По ее словам, благодаря этому также удастся сэкономить средства в городском бюджете.
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