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Espreso.tvСпортСвитолина осталась в пятерке лучших теннисисток мира

Свитолина осталась в пятерке лучших теннисисток мира


фото: Getty Images
Украинская теннисистка Элина Свитолина осталась в пятерке лучших теннисисток мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Это лучший показатель среди украинок. В топ-100, кроме Свитолиной, входит еще Даяна Ястремская, которая расположилась на 29-й позиции.

Екатерина Козлова, которая на прошлой неделе выпала из топ-100, осталась на 104-м месте. Марта Костюк - 113-я.

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