19 октября, 2020, 12:14

Украинская теннисистка Элина Свитолина осталась в пятерке лучших теннисисток мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Это лучший показатель среди украинок. В топ-100, кроме Свитолиной, входит еще Даяна Ястремская, которая расположилась на 29-й позиции.

Екатерина Козлова, которая на прошлой неделе выпала из топ-100, осталась на 104-м месте. Марта Костюк - 113-я.

Напомним, 6 октября Элина Свитолина сенсационно проиграла Наде Подорошке в четвертьфинале "Ролан Гаррос".

Аргентинка украинского происхождения Надя Подорошка стала третьей теннисисткой в истории, которая дошла до полуфинала турнира Большого шлема, начав борьбу в квалификации.

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