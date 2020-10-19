Свитолина осталась в пятерке лучших теннисисток мира
19 октября, 2020, 12:14
Украинская теннисистка Элина Свитолина осталась в пятерке лучших теннисисток мира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Это лучший показатель среди украинок. В топ-100, кроме Свитолиной, входит еще Даяна Ястремская, которая расположилась на 29-й позиции.
Екатерина Козлова, которая на прошлой неделе выпала из топ-100, осталась на 104-м месте. Марта Костюк - 113-я.
- Напомним, 6 октября Элина Свитолина сенсационно проиграла Наде Подорошке в четвертьфинале "Ролан Гаррос".
- Аргентинка украинского происхождения Надя Подорошка стала третьей теннисисткой в истории, которая дошла до полуфинала турнира Большого шлема, начав борьбу в квалификации.
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