Обидчица Свитолиной повторила историческое достижение на турнирах Большого шлема

6 октября, 2020, 17:21

Аргентинка украинского происхождения Надя Подорошка стала третьей теннисисткой в истории, которая дошла до полуфинала турнира Большого шлема, начав борьбу в квалификации

Об этом журналист Джон Вертейм написал в twitter.

6 октября в четвертьфинале "Ролан Гаррос" Надя Подорошка победила первую ракетку Украины Элину Свитолину - 6:2, 6:4.

23-летняя аргентинка украинского происхождения стала третьей теннисисткой в истории, которая вышла в полуфинал турниров Большого шлема из квалификации. До нее последней это делала американка Александра Стивенсон на Уимблдоне в 1999 году.

Благодаря этой победе Подорошка, которая занимает в мировом рейтинге 131 место, поднимется почти на 90 позиций и войдет в топ-50.

Podoroska the first qualifier to reach a Major semi - ie win eight singles matches - since .... Alexandra Stevenson at Wimbledon 1999 - Jon Wertheim (@jon_wertheim) October 6, 2020

Напомним, 6 октября Элина Свитолина сенсационно проиграла Наде Подорошке в четвертьфинале "Ролан Гаррос".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb