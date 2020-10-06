Обидчица Свитолиной повторила историческое достижение на турнирах Большого шлема
Об этом журналист Джон Вертейм написал в twitter.
6 октября в четвертьфинале "Ролан Гаррос" Надя Подорошка победила первую ракетку Украины Элину Свитолину - 6:2, 6:4.
23-летняя аргентинка украинского происхождения стала третьей теннисисткой в истории, которая вышла в полуфинал турниров Большого шлема из квалификации. До нее последней это делала американка Александра Стивенсон на Уимблдоне в 1999 году.
Благодаря этой победе Подорошка, которая занимает в мировом рейтинге 131 место, поднимется почти на 90 позиций и войдет в топ-50.
Podoroska the first qualifier to reach a Major semi - ie win eight singles matches - since .... Alexandra Stevenson at Wimbledon 1999- Jon Wertheim (@jon_wertheim) October 6, 2020
- Напомним, 6 октября Элина Свитолина сенсационно проиграла Наде Подорошке в четвертьфинале "Ролан Гаррос".
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