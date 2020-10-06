 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОбидчица Свитолиной повторила историческое достижение на турнирах Большого шлема

Обидчица Свитолиной повторила историческое достижение на турнирах Большого шлема


фото: Getty Images
Аргентинка украинского происхождения Надя Подорошка стала третьей теннисисткой в истории, которая дошла до полуфинала турнира Большого шлема, начав борьбу в квалификации

Об этом журналист Джон Вертейм написал в twitter.

6 октября в четвертьфинале "Ролан Гаррос" Надя Подорошка победила первую ракетку Украины Элину Свитолину - 6:2, 6:4.

23-летняя аргентинка украинского происхождения стала третьей теннисисткой в истории, которая вышла в полуфинал турниров Большого шлема из квалификации. До нее последней это делала американка Александра Стивенсон на Уимблдоне в 1999 году.

Благодаря этой победе Подорошка, которая занимает в мировом рейтинге 131 место, поднимется почти на 90 позиций и войдет в топ-50.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 октября, 2020 вторник

больше новостей

6 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать