Свитолина уступила в четвертьфинале "Ролан Гаррос"
6 октября, 2020, 15:56
Украинская теннисистка Элина Свитолина сенсационно проиграла аргентинке Наде Подорошце в четвертьфинале "Ролан Гаррос"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Поединок продолжался 1 час и 20 минут. За это время Свитолина выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 5/10 брейк-поинтов. Украинка выиграла лишь 1 гейм на подаче.
Подорошка занимает 131 место в рейтинге WTA. Свитолина пятая и это лучшая позиция среди украинок.
Ролан Гаррос
6 октября
1/4 финала
Надя Подорошка (Аргентина) - Элина Свитолина (Украина) 6:2, 6:4
- Напомним, 2 октября Элина Свитолина победила россиянку Екатерину Александрову в третьем круге "Ролан Гаррос".
- 4 октября Свитолина победила француженку Каролин Гарсия и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции
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