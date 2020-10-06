Свитолина уступила в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

6 октября, 2020, 15:56

Украинская теннисистка Элина Свитолина сенсационно проиграла аргентинке Наде Подорошце в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Поединок продолжался 1 час и 20 минут. За это время Свитолина выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 5/10 брейк-поинтов. Украинка выиграла лишь 1 гейм на подаче.

Подорошка занимает 131 место в рейтинге WTA. Свитолина пятая и это лучшая позиция среди украинок.

Ролан Гаррос

6 октября

1/4 финала

Надя Подорошка (Аргентина) - Элина Свитолина (Украина) 6:2, 6:4

Напомним, 2 октября Элина Свитолина победила россиянку Екатерину Александрову в третьем круге "Ролан Гаррос".

4 октября Свитолина победила француженку Каролин Гарсия и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции

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