 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСвитолина уступила в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

Свитолина уступила в четвертьфинале "Ролан Гаррос"


фото: Getty Images
Украинская теннисистка Элина Свитолина сенсационно проиграла аргентинке Наде Подорошце в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Поединок продолжался 1 час и 20 минут. За это время Свитолина выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 5/10 брейк-поинтов. Украинка выиграла лишь 1 гейм на подаче.

Подорошка занимает 131 место в рейтинге WTA. Свитолина пятая и это лучшая позиция среди украинок.

Ролан Гаррос

6 октября

1/4 финала

Надя Подорошка (Аргентина) - Элина Свитолина (Украина) 6:2, 6:4

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 октября, 2020 вторник

больше новостей

6 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать