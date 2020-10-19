SkyUp с конца весны планирует летать из Запорожья в Батуми, Прагу и Ларнаку

19 октября, 2020, 15:03

Авиакомпания SkyUp с конца весны-начала лета планирует запуск рейсов из Запорожья в Батуми, Ларнаку и Прагу

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

"Сейчас на конец весны - лето 2021 года у нас запланирован запуск рейсов из Запорожья в Батуми, Ларнаку и Прагу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты уже можно приобрести на сайте SkyUp.

Так, согласно данным в системе бронирования SkyUp, рейсы из Запорожья в Батуми будут выполняться с 25 мая дважды в неделю - во вторник и пятницу. Стоимость билетов начинается от 2153 грн.

Рейсы из Запорожья в Ларнаку будут выполняться с 1 июня по вторникам и пятницам. Стоимость билетов начинается от 1869 грн.

Рейсы в Прагу будут выполняться с 1 апреля по четвергам и воскресеньям, стоимость билетов начинается от 1586 грн.

Напомним, в аэропорту Запорожья с 19 октября заработал новый терминал с пропускной способностью 400 пассажиров в час.

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