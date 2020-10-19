В аэропорту Запорожья заработал новый терминал

19 октября, 2020, 09:54

В аэропорту Запорожья с 19 октября заработал новый терминал с пропускной способностью 400 пассажиров в час

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня начал работу новый терминал аэропорта Запорожья", - написал Криклий.

По его словам, терминалом уже воспользовались 123 пассажира рейса Запорожье - Киев компании SkyUp. Пропускная способность терминала - 400 пассажиров в час, он имеет современный дизайн и комфортное пространство.

Криклий также отметил, что международные рейсы должны начаться в ближайшее время.

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