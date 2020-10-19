 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаВ аэропорту Запорожья заработал новый терминал

В аэропорту Запорожья заработал новый терминал


фото: avianews
В аэропорту Запорожья с 19 октября заработал новый терминал с пропускной способностью 400 пассажиров в час

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня начал работу новый терминал аэропорта Запорожья", - написал Криклий.

По его словам, терминалом уже воспользовались 123 пассажира рейса Запорожье - Киев компании SkyUp. Пропускная способность терминала - 400 пассажиров в час, он имеет современный дизайн и комфортное пространство.

Криклий также отметил, что международные рейсы должны начаться в ближайшее время.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 октября, 2020 понедельник

18 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

19 октября, 2020 понедельник

18 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать