"Динамо" - "Ювентус" Суркис пожелал Роналду скорейшего выздоровления

19 октября, 2020, 13:09

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис пожелал форварду туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду скорейшего выздоровления

Об этом Суркис сообщил в эфире "Профутбол" на youtube.

Португалец не сыграет против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов из-за коронавируса.

"Роналду все ждут, интересно посмотреть на его игру. Но если случилась такая беда с ним, то мы желаем ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, что он скоро поправится. Не знаю, приедет он или нет, каковы будут его тесты. Но "Ювентус" с ним или без него - это "Ювентус". Мощная, сильная команда, им есть кем заменить. Они ежегодно играют в ЛЧ, они играют в серьезном, топовом чемпионате", - сказал Игорь Суркис.

Матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" - "Ювентус" состоится во вторник, 20 октября. Начало в 19:55.

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