Планируем разработать закон об электронных документах в Дии, - Федоров

19 октября, 2020, 19:06

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что в рамках общей цифровизации предлагается закрепить цифровой паспорт на уровне закона

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

Федоров отметил, что Минцифры работает над расширением цифровых возможностей паспортов в Дие, чтобы закрепить их статус на законодательном уровне.

"Мой личный вызов - закрепить статус электронных документов на законодательном уровне, чтобы не оставить пространства требовать бумажные документы от украинцев", - подчеркнул он.

По его словам, Украина - первое государство в мире, где можно пользоваться цифровыми паспортами. Получать услуги и путешествовать с Дией без бумажных или пластиковых оригиналов документов.

Работаем над расширением цифровых возможностей паспортов в Дии, чтобы закрепить их статус на законодательном уровне. Украина... Опубликовано Михаил Федоров Понедельник, 19 октября 2020 г.

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