Планируем разработать закон об электронных документах в Дии, - Федоров
Об этом он написал на своей странице в Facebook .
Федоров отметил, что Минцифры работает над расширением цифровых возможностей паспортов в Дие, чтобы закрепить их статус на законодательном уровне.
"Мой личный вызов - закрепить статус электронных документов на законодательном уровне, чтобы не оставить пространства требовать бумажные документы от украинцев", - подчеркнул он.
По его словам, Украина - первое государство в мире, где можно пользоваться цифровыми паспортами. Получать услуги и путешествовать с Дией без бумажных или пластиковых оригиналов документов.
Работаем над расширением цифровых возможностей паспортов в Дии, чтобы закрепить их статус на законодательном уровне. Украина...Опубликовано Михаил Федоров Понедельник, 19 октября 2020 г.
- Напомним, Укрпочта начала принимать цифровые паспорта в приложении "Дия".
- Также Министерство цифровой трансформации ожидает, что вскоре все аэропорты будут работать с приложением "Дия" и принимать цифровые документы.
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