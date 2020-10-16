Цифровые паспорта в приложении "Дия" скоро будут принимать все украинские аэропорты, - Минцифры

16 октября, 2020, 12:32

Министерство цифровой трансформации ожидает, что вскоре все аэропорты будут работать с приложением "Дия"

Об этом заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб сообщил во время брифинга, передает Эспрессо.TV .

"Вскоре все аэропорты точно будут работать с приложением" Дия ", - сказал Вискуб.

Он напомнил, что большинство аэропортов, в частности "Борисполь", "Жуляны", Харьковский и Львовский аэропорты, уже принимают приложение "Действие".

Также Минцифры завершает работу с аэропортами города Днепра и Ивано-Франковске, где цифровые документы в "Операции" пока не принимаются.

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