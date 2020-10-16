Цифровые паспорта в приложении "Дия" скоро будут принимать все украинские аэропорты, - Минцифры
16 октября, 2020, 12:32
Министерство цифровой трансформации ожидает, что вскоре все аэропорты будут работать с приложением "Дия"
Об этом заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб сообщил во время брифинга, передает Эспрессо.TV .
"Вскоре все аэропорты точно будут работать с приложением" Дия ", - сказал Вискуб.
Он напомнил, что большинство аэропортов, в частности "Борисполь", "Жуляны", Харьковский и Львовский аэропорты, уже принимают приложение "Действие".
Также Минцифры завершает работу с аэропортами города Днепра и Ивано-Франковске, где цифровые документы в "Операции" пока не принимаются.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры