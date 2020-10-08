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Espreso.tvОбществоУкрпочта начала принимать цифровые паспорта в приложении "Дия"

Укрпочта начала принимать цифровые паспорта в приложении "Дия"


фото: gettyimages
Клиенты Укрпочты могут использовать цифровые паспорта в приложении "Дия" для получения посылок и переводов в отделениях почты

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.

Отмечается, что отныне посылки в отделениях Укрпочты можно получить по цифровым документами из обновленного приложения "Дия 2.0".

Так, в отделениях Укрпочты принимают ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении "Дия 2.0".

По этим документам можно получить внутренние и международные заказные отправления (письма, бандероли, почтовые карточки, секограммы) внутренние и международные заказные отправления (письма, бандероли, почтовые карточки, секограммы) международные страховые отправления без таможенных начислений и после уплаты.

Сообщается, что при предоставлении услуги оператор в почтовом отделении отсканирует штрихкод с обратной стороны паспорта, а далее данные передаются в систему Укрпочты.

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