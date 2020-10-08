Укрпочта начала принимать цифровые паспорта в приложении "Дия"
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.
Отмечается, что отныне посылки в отделениях Укрпочты можно получить по цифровым документами из обновленного приложения "Дия 2.0".
Так, в отделениях Укрпочты принимают ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении "Дия 2.0".
По этим документам можно получить внутренние и международные заказные отправления (письма, бандероли, почтовые карточки, секограммы) внутренние и международные заказные отправления (письма, бандероли, почтовые карточки, секограммы) международные страховые отправления без таможенных начислений и после уплаты.
Сообщается, что при предоставлении услуги оператор в почтовом отделении отсканирует штрихкод с обратной стороны паспорта, а далее данные передаются в систему Укрпочты.
- Напомним, ранее сообщалось, что клиенты "Новой почты" смогут использовать цифровые паспорта в приложении "Дия" для получения посылок и денежных переводов в отделениях компании по всей Украине.
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