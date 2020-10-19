Минздрав призвал работодателей по возможности перевести на дистанционную работу сотрудников

19 октября, 2020, 14:45

В Минздраве заявили, что работодатели должны организовать работу в удаленном режиме, если есть такая возможность, ведь в Украине растет количество случаев коронавируса

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время брифинга 19 октября.

"Каждый работодатель, каждый руководитель фирмы, предприятия должен организовывать работу своих сотрудников таким образом, чтобы все те, кто могут работать в удаленном доступе, - работали в удаленном доступе", - подчеркнула она.

Микичак напомнила, что любые собрания нужно проводить с соблюдением всех требований, касающихся карантина.

"Не нужно лишний раз собирать людей, организовывать встречи, совещания, собрания в офлайн-режиме, то есть в "живом формате", - отметила она.

Микичак также призвала граждан не посещать концерты и различного рода празднования, в частности свадьбы.

Напомним, на утро понедельника, 19 октября, в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 5673 - летальные, 126 489 человек выздоровели. В течение суток, 18 октября, было зафиксировано 4 766 новых случаев коронавируса.

В Центре общественного здоровья заявили, что в наихудшем случае в Украине могут фиксировать до 35 тыс. случаев COVID-19 в сутки.

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