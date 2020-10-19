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Espreso.tvОбществоМинздрав призвал работодателей по возможности перевести на дистанционную работу сотрудников

Минздрав призвал работодателей по возможности перевести на дистанционную работу сотрудников


фото: gettyimages
В Минздраве заявили, что работодатели должны организовать работу в удаленном режиме, если есть такая возможность, ведь в Украине растет количество случаев коронавируса

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время брифинга 19 октября.

"Каждый работодатель, каждый руководитель фирмы, предприятия должен организовывать работу своих сотрудников таким образом, чтобы все те, кто могут работать в удаленном доступе, - работали в удаленном доступе", - подчеркнула она.

Микичак напомнила, что любые собрания нужно проводить с соблюдением всех требований, касающихся карантина.

"Не нужно лишний раз собирать людей, организовывать встречи, совещания, собрания в офлайн-режиме, то есть в "живом формате", - отметила она.

Микичак также призвала граждан не посещать концерты и различного рода празднования, в частности свадьбы.

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