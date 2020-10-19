35 тыс. случаев ежедневно: в Минздраве рассказали о плохом прогнозе по COVID-19

19 октября, 2020, 13:49

В Центре общественного здоровья заявили, что в худшем случае в Украине могут фиксировать до 35 тыс. случаев COVID-19 в сутки

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Согласно прогнозу, такое количество заболеваний возможно в конце октября - начале ноября.

"Худший сценарий, который был посчитан, он составляет 35 тысяч суточного количества случаев заболевания", - сказал Кузин.

Он отметил, что сценарий о 20 тыс. случаев в сутки вполне реален.

"Сейчас очень трудно делать какие-то точные прогнозы, но прогнозы относительно суточного количества 20 тысяч вполне реальны. Потому что мы уже сейчас видим острые респираторные заболевания, инфекции. Вполне вероятно, что если те тренды, которые сейчас регистрируются, будут продолжаться, то цифра в 20 тысяч вполне реальна", - добавил Кузин.

Напомним, на утро понедельника, 19 октября, в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавируса COVID-19, из них 5 673 - летальные, 126 489 человек выздоровели. В течение суток 18 октября зафиксированы 4 766 новых случаев коронавируса.