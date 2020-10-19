В Украине коронавирусом заразились более 303 тыс. человек, в течение суток - 4766 новых случаев

19 октября, 2020, 09:12

По состоянию на утро понедельника, 19 октября, в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 5673 - летальные, 126 489 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс служба МЗ.

В течение суток, 18 октября, было зафиксировано 4 766 новых случаев коронавируса, 66 пациентов умерли, 1 112 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

- Винницкая область - 8 418 случаев;

- Волынская область - 10 986 случаев;

- Днепропетровская область - 11 108 случаев;

- Донецкая область - 7133 случая;

- Житомирская область - 10 095 случаев;

- Закарпатская область - 11 825 случаев;

- Запорожская область - 6 483 случая;

- Ивано-Франковская область - 16 766 случаев;

- Кировоградская область - 1591 случай;

- г. Киев - 30 848 случаев;

- Киевская область - 12924 случая;

- Львовская область - 25 103 случая;

- Луганская область - 2 467 случаев;

- Николаевская область - 5 865 случаев;

- Одесская область - 19 079 случаев;

- Полтавская область - 6 051 случай;

- Ривненская область - 16 034 случая;

- Сумская область - 9 104 случая;

- Тернопольская область - 17 503 случая;

- Харьковская область - 29 113 случаев;

- Херсонская область - 2 570 случаев;

- Хмельницкая область - 11 035 случаев;

- Черновицкая область - 17 866 случаев;

- Черкасская область - 6 892 случая;

- Черниговская область - 6 779 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 октября в Центр поступило 4 564 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 373 276 сообщений о подозрении на COVID-19.

⚡️МЗ сообщает: В Украине зафиксировано 4 766 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 19 октября (по состоянию на ... Опубликовано Министерство здравоохранения Украины. Воскресенье, 18 октября 2020 г.

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