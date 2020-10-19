В Украине коронавирусом заразились более 303 тыс. человек, в течение суток - 4766 новых случаев
Об этом сообщает пресс служба МЗ.
В течение суток, 18 октября, было зафиксировано 4 766 новых случаев коронавируса, 66 пациентов умерли, 1 112 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- Винницкая область - 8 418 случаев;
- Волынская область - 10 986 случаев;
- Днепропетровская область - 11 108 случаев;
- Донецкая область - 7133 случая;
- Житомирская область - 10 095 случаев;
- Закарпатская область - 11 825 случаев;
- Запорожская область - 6 483 случая;
- Ивано-Франковская область - 16 766 случаев;
- Кировоградская область - 1591 случай;
- г. Киев - 30 848 случаев;
- Киевская область - 12924 случая;
- Львовская область - 25 103 случая;
- Луганская область - 2 467 случаев;
- Николаевская область - 5 865 случаев;
- Одесская область - 19 079 случаев;
- Полтавская область - 6 051 случай;
- Ривненская область - 16 034 случая;
- Сумская область - 9 104 случая;
- Тернопольская область - 17 503 случая;
- Харьковская область - 29 113 случаев;
- Херсонская область - 2 570 случаев;
- Хмельницкая область - 11 035 случаев;
- Черновицкая область - 17 866 случаев;
- Черкасская область - 6 892 случая;
- Черниговская область - 6 779 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 октября в Центр поступило 4 564 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 373 276 сообщений о подозрении на COVID-19.
⚡️МЗ сообщает: В Украине зафиксировано 4 766 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 19 октября (по состоянию на ...Опубликовано Министерство здравоохранения Украины. Воскресенье, 18 октября 2020 г.
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