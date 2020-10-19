Луческу выделил отличие между Роналду и Месси

19 октября, 2020, 14:49

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу назвал ключевое отличие между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Румынский специалист считает, что Роналду нужна помощь партнеров, а Месси более индивидуальный игрок.

"Я пересекался с ними много раз, но мои игроки - нет. И скоро они с ними встретятся. Я должен объяснить своим футболистам, каковы они. Месси - невысокий игрок, который отлично действует в ограниченном пространстве благодаря взрывной скорости, уверенности в себе, дриблингу и так далее. Роналду - другой тип игрока, он настолько любит забивать много голов, что ему необходимо больше пространства. Ему необходима помощь каждого, помощь его партнеров по команде. Месси может сделать многое самостоятельно. Они разные, но оба очень сильные игроки", - сказал Луческу.

"Ювентус" Роналду является соперником "Динамо" на групповом раунде Лиги чемпионов, где в одной группе с киевлянами также сыграют испанская "Барселона" Месси и венгерский "Ференцварош" Сергея Реброва.

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