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Espreso.tvСпортОпубликованы судейские записки поединке Ломаченко - Лопес

Опубликованы судейские записки поединке Ломаченко - Лопес


фото: Top Rank
Украинский боксер Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира единогласным решением судей

Об этом сообщает BoxingScene.null

Все судьи отдали победу Лопесу Тим Чэтхэм - 116: 112, Джули Ледерман - 119: 109, Стив Вайсфельд - 117: 111.

Первые семь раундов все судьи отдали Лопесу, а украинцу начисляли очки только когда он активизировался во второй половине поединка.

В то же время, Ледерман отдал украинцу только один раунд.

Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

 

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