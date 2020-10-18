Опубликованы судейские записки поединке Ломаченко - Лопес
18 октября, 2020, 13:49
Украинский боксер Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира единогласным решением судей
Об этом сообщает BoxingScene.
Все судьи отдали победу Лопесу Тим Чэтхэм - 116: 112, Джули Ледерман - 119: 109, Стив Вайсфельд - 117: 111.
Первые семь раундов все судьи отдали Лопесу, а украинцу начисляли очки только когда он активизировался во второй половине поединка.
В то же время, Ледерман отдал украинцу только один раунд.
Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Василий Ломаченко не согласился, что заслуживал на поражение по очкам Теофимо Лопесу.
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