Опубликованы судейские записки поединке Ломаченко - Лопес

18 октября, 2020, 13:49

Украинский боксер Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира единогласным решением судей

Об этом сообщает BoxingScene.

Все судьи отдали победу Лопесу Тим Чэтхэм - 116: 112, Джули Ледерман - 119: 109, Стив Вайсфельд - 117: 111.

Первые семь раундов все судьи отдали Лопесу, а украинцу начисляли очки только когда он активизировался во второй половине поединка.

В то же время, Ледерман отдал украинцу только один раунд.

Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Василий Ломаченко не согласился, что заслуживал на поражение по очкам Теофимо Лопесу.

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