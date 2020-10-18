На Одесчине области избили журналиста. Он обвиняет ОПЗЖ

18 октября, 2020, 15:54

Овидиопольский отдел полиции в Одесской области начал уголовное производство по факту насилия в отношении журналиста. Речь идет о главном редакторе местного портала Alternatyva.org Романа Варшанидзе

Подробности рассказывает Еспресо.TV.

"Вчера, 17 октября, в поселке Великодолинское Овидиопольского района во время съемок репортажа трое неизвестных нанесли главному редактору местного печатного издания телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей и сотрясения мозга. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказана медицинская помощь", - сообщил сегодня, 18 октября 2020 года, официальный сайт Национальной полиции Украины.

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Событие полицейские квалифицирована как угроза или насилие в отношении журналиста и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство по данному факту осуществляется Ильичевской местной прокуратурой.

"Принимаются меры по установлению лиц, совершивших указанное правонарушение", - отмечают правоохранители.

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В том, что произошло, Варшанидзе обвиняет представителей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Нападение совершено в пгт Великодолинское на ул. Новоселов, куда я приехал на встречу с кандидатом на должность председателя Великодолинского поселкового совета Юрием Никитинским (ОПЗЖ, - ред.). Методы насилия "партии войны" переносятся и в мирную жизнь. Будут они во власти, будет война повсюду!" - написал он у себя на Facebook.

Напомним, местные выборы пройдут в Украине в ближайшее воскресенье, 25 октября.

Одновременно с ними проводитимиться опрос от президента Владимира Зеленского.

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