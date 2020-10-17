В школах Франковска будут учиться, несмотря на красную зону. Мэр опирается на опрос родителей и учителей
Об этом на брифинге вечером в пятницу, 18 октября, сообщил мэр Франковска Руслан Марцинкив, передает Еспресо.TV со ссылкой на Курс .
По словам Марцинкива, мэрия оперативно провела опрос и большинство родительской общественности города, руководителей лицеев и учителей выступила за продолжение обучения с 19 октября до 23 октября.
А с 23 октября до 27 октября, согласно принятому ранее решению, дети будут учиться дистанционно - осенних канукул в франковских школьников не будет.
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Вместе с тем, возможность полного перехода на дистанционное обучение, по словам Марцинкива, существует.
"Понимаем, что есть родители, которые выступают за дистанционное обучение с 19 октября. Рекомендуем администрации учебных заведений, если класс или школа примет такое решение, переходить на дистанционное обучение", - пояснил мэр Франковска.
При этом Марациинкив подчеркнул, что его команда старалась максимально опросить родителей и педагогов.
Опрос проводился во всех школах города. Для родителей организовывалось в родительских группах по классам, подчеркнул мэр.
Поэтому лицее в Одессе работают с понедельника в обычном режиме.
- Как уже сообщалось, франковские общественный транспорт и детсады также продолжают работу.
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