"Красная" зона: в Одессе будет работать транспорт и не будут закрывать детсады
Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив в своем утреннем видеообращении, передает " Укринформ ".
По его словам, в "красной" зоне тоже не будет ограничения по железнодорожному транспорту. Поезда будут ходить и останавливаться в обычном режиме. Ограничения будут касаться исключительно массовых мероприятий. Здесь запрет будет действовать, если в мероприятиях примут участие более 20 человек.
"О работе школ с понедельника, то жду предложения от педагогов и родителей", - добавил Марцинкив.
Он также сообщил, что в двух больницах Франковска с подозрением на COVID-19 находятся 288 пациентов, из них 15 человек - в реанимационных отделениях.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры