"Красная" зона: в Одессе будет работать транспорт и не будут закрывать детсады

Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив в своем утреннем видеообращении, передает " Укринформ ".

"Мы попали в" красную "зону с понедельника. Но правительство и комиссия ТВ НС учла предложения городских голов и дала возможность работать дошкольным учреждениям. Также общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Требований спецперевозки нет, есть только требования - сидячие места и соответствующие защитные маски в транспорте. Кроме того, развлекательные центры могут работать в обычном режиме. Ограничения в работе бизнеса нет. Хочу поблагодарить правительства, учел все предложения городских голов ", - отметил Марцинкив.

По его словам, в "красной" зоне тоже не будет ограничения по железнодорожному транспорту. Поезда будут ходить и останавливаться в обычном режиме. Ограничения будут касаться исключительно массовых мероприятий. Здесь запрет будет действовать, если в мероприятиях примут участие более 20 человек.

"О работе школ с понедельника, то жду предложения от педагогов и родителей", - добавил Марцинкив.

Он также сообщил, что в двух больницах Франковска с подозрением на COVID-19 находятся 288 пациентов, из них 15 человек - в реанимационных отделениях.

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