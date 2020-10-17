Количество зараженных коронавирусом в сутки перевалило в Украине за 6 тыс.
17 октября, 2020, 09:06
В течение субботы, 16 октября 2020 года, суточное количество зараженных COVID-19 на территории Украины впервые пересекло отметку в 6 тыс. человек
Об этом со ссылкой на открытые данные Совета национальной безопасности и ообороны передает Еспресо.TV .
Суммарные показатели выглядят следующим образом:
выявлено - 293 641 (+6 410)
умерло - 5517 (+109)
выздоровели - 124 113 (+2 194)
болеет - 164011 (+4 107)
подозревают - 363644 (+6 930).
- Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинская система здравоохранения выдержит нагрузку до 10 тыс. заражений COVID-19 в сутки .
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