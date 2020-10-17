 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоличество зараженных коронавирусом в сутки перевалило в Украине за 6 тыс.

Количество зараженных коронавирусом в сутки перевалило в Украине за 6 тыс.


фото: thefabricator.com
В течение субботы, 16 октября 2020 года, суточное количество зараженных COVID-19 на территории Украины впервые пересекло отметку в 6 тыс. человек

Об этом со ссылкой на открытые данные Совета национальной безопасности и ообороны передает Еспресо.TV .

Суммарные показатели выглядят следующим образом:

выявлено - 293 641 (+6 410)

умерло - 5517 (+109)

выздоровели - 124 113 (+2 194)

болеет - 164011 (+4 107)

подозревают - 363644 (+6 930).

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 октября, 2020 суббота

16 октября, 2020 пятница

больше новостей

17 октября, 2020 суббота

16 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать