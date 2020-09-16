Мэр Одессы Труханов начал процесс переименования проспекта Небесной сотни назад на маршала Жукова

16 сентября, 2020, 14:13

Одесский городской голова Геннадий Труханов подписал распоряжение об организации общественных слушаний по обсуждению возвращения некоторым декоммунизованным улицам города предыдущих названий

Об этом сообщает Укринформ .

В частности, Труханов инициировал на сессии горсовета возвращения проспекту Небесной сотни предыдущего названия - Маршала Жукова

"Мною издано распоряжение" О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессе предыдущих названий ", а именно - возвращение названия и улицы 25-й Чапаевской дивизии", - отметил Труханов.

По его словам, перед изданием распоряжения он обращался в Институт нацпамяти.

Представитель института предоставил журналисту копию официального ответа председателя УИНП, которая направлена Труханову.

"По поводу поддержки возвращения проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези в Одессе предыдущих названий Маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии сообщаем следующее. Присвоение имени Георгия Жукова любому объекту топонимики противоречить действующему законодательству, а именно Закона Украины" О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий ". Именно данный закон регулирует присвоении юридическим лицам и объектам права собственности, которые за ними закреплены, объектам права собственности, принадлежащих физическим лицам, имен (псевдонимов) общественно-политических и общественных деятелей, защитников Отечества, военачальников, деятелей науки, образования, культуры и других сфер общественной жизни, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий ", - говорится в документе, подписанном председателем УИНП Антоном Дробовичем.