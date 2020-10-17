С понедельника в школах Харькова - каникулы, после которых старшеклассники могут пойти на "дистанционку"

17 октября, 2020, 11:48

Осенние каникулы в школах города Харькова пройдут с 19 октября по 1 ноября

Об этом в эфире местного 7 канала сообщила директор департамента образования Ольга Деменко, передает Еспресо.TV со ссылкой на харьковский портал Главное.ua .

По ее словам, школьники должны были отдыхать с 24 октября, но теперь уйдут на каникулы с понедельника и начнут обучение 2 ноября.

"Харьков попал в красную зону. Мы не имеем права рисковать безопасностью и здоровьем детей, поэтому принято коллегиальное решение о проведении каникул с 19 октября", - заявила Деменко.

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Она отметила, что после каникул не планируется переход на полную дистанционную форму обучения, как во время весеннего карантина. По словам директора департамента, для начальной школы такая форма не эффективна, так как формирование навыков ребенка, его творческих способностей и лидерских качеств должно проходить в коллективе. При этом, если эпидемиологическая ситуация не улучшится, учебные учреждения смогут использовать элементы дистанционного обучения для старших учеников.

"В старшей школе это даже иногда полезно, когда какие-то предметы отнесены к дистанционному обучению, а некоторым уделяется больше внимания. Ученики начальной школы будут в любом случае учиться, а в старшей и средней - сможем использовать элементы дистанционного образования, но таким образом, чтобы детям было на пользу ", - отметила чиновник.

Также директор департамента сообщила, что все 203 детские сада города работают и будут работать дальше. Состояние здоровья детей там контролируется - им измеряют температуру, ведется опрос родителей, придерживается масочный режим, выполняется дезинфекция помещений и другие необходимые противоэпидемические мероприятия.

Деменко подчеркнула, что учебные заведения города обеспечены необходимыми дезинфицирующими средствами и термометрами за счет городского бюджета.

Справка

Как установлено Кабинетом Министров Украины, в красной зоне запрещается:

- работа общественного транспорта;

- посещение учебных заведений;

- деятельность ТРЦ, кинотеатров, кафе и ресторанов, а также тренажерных залов.

Также действуют ограничения предыдущих зон (зеленой, желтой, оранжевой):

- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

- проведение массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Но окончательные решения принимаются местными органами власти.

Напомним, в школах Франковска будут учиться, несмотря на красную зону .

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