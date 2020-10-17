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Espreso.tvОбществоБольше всего новых зараженных COVID-19 Киеве и Одессе

Больше всего новых зараженных COVID-19 Киеве и Одессе


фото: mydr.com.au
По итогам обработки данных по 16 октября 2020 года самые высокие темпы распространения коронавирусной инфекции зафиксированы в Киеве (+598) и в Одесской области (+506)

Об этом со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны Украины передает Еспресо.TV .

Далее следуют:

Харьковщина - +472;

Днепропетровщина - +464;

Хмельнитчина - +382.

В остальных украинских областях данный показатель не превышает 300 человек за последние сутки.

  • Напомним, количество зараженных коронавирусом в сутки перевалило в Украине за 6 тыс .
  • К борьбе с коронавируса могут привлечь студентов-медиков .

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