Больше всего новых зараженных COVID-19 Киеве и Одессе
17 октября, 2020, 14:52
По итогам обработки данных по 16 октября 2020 года самые высокие темпы распространения коронавирусной инфекции зафиксированы в Киеве (+598) и в Одесской области (+506)
Об этом со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны Украины передает Еспресо.TV .
Далее следуют:
Харьковщина - +472;
Днепропетровщина - +464;
Хмельнитчина - +382.
В остальных украинских областях данный показатель не превышает 300 человек за последние сутки.
- Напомним, количество зараженных коронавирусом в сутки перевалило в Украине за 6 тыс .
- К борьбе с коронавируса могут привлечь студентов-медиков .
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