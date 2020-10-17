К борьбе с коронавирусом могут привлечь студентов-медиков
Об этом чиновник рассказал на брифинге в формате онлайн в субботу, 17 октября 2020 года, рассказывает Эспрессо.TV .
"У нас действительно напряженная ситуация с количеством людей, которые госпитализируются. Понятно, что у нас увеличивается нагрузка на врачей. Мы рассматриваем такую возможность привлечения студентов (для борьбы с коронавируса, - ред.), и у нас есть четкое понимание, каким образом и как мы можем привлекать или врачей-интернов и студентов 5-6 курса ", - сказал он.
Глава Минздрава добавил, что работа студентов и интернов возможно только под руководством врача.
"Другим способом это невозможно, поскольку только врач-специалист может оказывать медицинскую помощь самостоятельно", - отметил Степанов.
- Напомним, в течение субботы, 16 октября 2020 года, суточное количество зараженных COVID-19 на территории Украины впервые пересекло отметку в 6 тыс. человек .
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры