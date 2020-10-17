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Espreso.tvОбществоК борьбе с коронавирусом могут привлечь студентов-медиков

К борьбе с коронавирусом могут привлечь студентов-медиков

иллюстративное
фото: з відкритих джерел
Министр здравоохранения Максим Степанов предполагает, что для борьбы с коронавирусом будут привлекать студентов-медиков и врачей-интернов. По его словам, они могут работать под наблюдением квалифицированных врачей

Об этом чиновник рассказал на брифинге в формате онлайн в субботу, 17 октября 2020 года, рассказывает Эспрессо.TV .

"У нас действительно напряженная ситуация с количеством людей, которые госпитализируются. Понятно, что у нас увеличивается нагрузка на врачей. Мы рассматриваем такую возможность привлечения студентов (для борьбы с коронавируса, - ред.), и у нас есть четкое понимание, каким образом и как мы можем привлекать или врачей-интернов и студентов 5-6 курса ", - сказал он.

Глава Минздрава добавил, что работа студентов и интернов возможно только под руководством врача.

"Другим способом это невозможно, поскольку только врач-специалист может оказывать медицинскую помощь самостоятельно", - отметил Степанов.

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