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Espreso.tvОбществоЗеленский: война может закончиться сегодня или завтра, но только после деоккупации

Зеленский: война может закончиться сегодня или завтра, но только после деоккупации


фото: reuters
16 октября президент Владимир Зеленский рассказал о своем видении завершения войны на Донбассе

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью турецкому информагентству Demirören, передает ОПУ.

"Мы уже значительно продвинулись по сравнению с тем, с чего начинали, когда я пришел к власти. Во-первых, удалось перезагрузить переговорные форматы. Разговор дипломатов всегда лучше, чем "разговор пушек", - отметил Зеленский.

Президент сообщил турецким журналистам, что за полтора года удалось освободить многих людей, которых удерживали в плену на временно оккупированной территории Украины.

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"Уже более 80 дней на фронте почти полностью соблюдается режим прекращения огня. Если не принимать во внимание отдельные провокационные обстрелы, можно говорить о длительной тишине, которая установлена ​​впервые за более чем шесть лет", - заявил он.

"Это и вселяет уверенность в том, что прийти к миру - возможно. Но путь к миру - это движение двух сторон. Свою часть пути должна пройти и Россия. Во многом от позиции Москвы зависит, как быстро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня или завтра, или послезавтра. Но необходимо провести полную деоккупации и вернуть под контроль Украины все наши временно оккупированные территории", - добавил Зеленский.

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