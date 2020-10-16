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Espreso.tvОбществоБПЛА, двигатели, ПВО, самолеты и корвет: Зеленский очертил возможности сотрудничества в оборонной сфере с Турцией

БПЛА, двигатели, ПВО, самолеты и корвет: Зеленский очертил возможности сотрудничества в оборонной сфере с Турцией


фото: president.gov.ua
По словам президента Владимира Зеленского, Украина заинтересована в сотрудничестве с Турцией в области двигателестроения, развития систем ПВО и совместного производства корабля класса "корвет"

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью турецкому изданию, передает пресс-служба президента .

В интервью Зеленский отметил, что турецкие беспилотники зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

"Мы видим, что это действительно гордость вашего ВПК. Это именно тот вид вооружений, который способен кардинально изменить ситуацию на поле боя. И мы, безусловно, заинтересованы в совместном производстве. Здесь нечего особо объяснять, все просто. Турция демонстрирует серьезные успехи в этом направлении, и мы покупаем эту продукцию. Украина в свою очередь производит двигатели для беспилотников. Поэтому запуск совместного предприятия - естественный шаг ", - подчеркнул он.

Президент отметил, что ему приятный интерес к ГП "Антонов" со стороны Турции.

"И так же логично, что и в области самолетостроения мы с турецкими друзьями можем очень много сделать вместе", - добавил он.

"Более того, скажу, что это далеко не все сферы, в которых мы можем и рассчитываем сотрудничать с Турецкой Республикой в контексте оборонной промышленности. Двигателестроение, развитие систем ПВО, совместное производство корабля класса" корвет "... Потенциал для сотрудничества огромен", - подчеркнул Зеленский.

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