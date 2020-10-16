Зеленский назвал еще три вопроса на "опрос" 25 октября
Об этом Зеленский написал на своих страницах в соцсетях.
Вопрос выглядят следующим образом: "нужно сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализации в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли в тяжелых больных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?".
Также Зеленский призвал оставлять в комментариях на официальных страницах вопросы, которые следует включить в следующие опросы.
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- Напомним, президент Зеленский в видеообращении заявил, что 25 октября на избирательных участках во время местных выборов украинцам поставят "пять важных вопросов" о том, что "раньше у нас никогда не спрашивали". В то же время Зеленский не уточнил, что именно будут спрашивать в украинцев.
- Так, 15 октября, Зеленский озвучил второй вопрос , который будет при "опросе". Он будет касаться создания на Донбассе свободной экономической зоны.
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