Пять вопросов Зеленского: в ОПУ назвали весь список
15 октября, 2020, 13:44
Помощник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал весь список вопросов, которые войдут в "опрос" 25 октября
Список вопросов Подоляк озвучил в комментарии НВ .
Так, в список "опроса" 25 октября, по словам Подоляка, войдут следующие вопросы:
- Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
- Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
- Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли в тяжелых больных?
- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештскому меморандуму для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
По его словам, по пятому вопросу пока еще продолжаются обсуждения.
- Напомним, президент Зеленский в видеообращении заявил, что 25 октября на избирательных участках во время местных выборов украинцам поставят "пять важных вопросов" о том, что "раньше у нас никогда не спрашивали". В то же время Зеленский не уточнил, что именно будут спрашивать у украинцевв.
- Впоследствии, Зеленский назвал первый из 5 вопросов, которые собирается поставить украинцам на избирательных участках 25 октября в рамках анонсированного им "опроса".
- Так, 15 октября, Зеленский озвучил второй вопрос , который будет при "опросе". Он будет касаться создания на Донбассе свободной экономической зоны
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