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Espreso.tvОбществоПять вопросов Зеленского: в ОПУ назвали весь список

Пять вопросов Зеленского: в ОПУ назвали весь список


фото: reuters
Помощник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал весь список вопросов, которые войдут в "опрос" 25 октября

Список вопросов Подоляк озвучил в комментарии НВ .

Так, в список "опроса" 25 октября, по словам Подоляка, войдут следующие вопросы:

  1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
  2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
  3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
  4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли в тяжелых больных?
  5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештскому меморандуму для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

По его словам, по пятому вопросу пока еще продолжаются обсуждения.

  • Напомним, президент Зеленский в видеообращении заявил, что 25 октября на избирательных участках во время местных выборов украинцам поставят "пять важных вопросов" о том, что "раньше у нас никогда не спрашивали". В то же время Зеленский не уточнил, что именно будут спрашивать у украинцевв.
  • Впоследствии, Зеленский назвал первый из 5 вопросов, которые собирается поставить украинцам на избирательных участках 25 октября в рамках анонсированного им "опроса".
  • Так, 15 октября, Зеленский озвучил второй вопрос , который будет при "опросе". Он будет касаться создания на Донбассе свободной экономической зоны

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