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Espreso.tvЭкономика"Депутатам намекают, чтобы ехали домой": Железняк заявил о срыве заседания комитета по проекту госбюджета-2021

"Депутатам намекают, чтобы ехали домой": Железняк заявил о срыве заседания комитета по проекту госбюджета-2021


фото: goloszmin
Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил о срыве заседания комитета, который должен рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год

Об этом Железняк сообщил в своем Telegram.

"Бюджетный комитет не может собраться нынче, чтобы рассмотреть проект бюджета на 2021. А значит ... сюрприз-сюрприз ... 20-го бюджет никто голосовать не будет", - написал Железняк.

По его словам, заседание планировалось на 12.00, но уже "депутатам намекают, чтобы ехали домой".

"То кворума нет, то текст не подготовлен. Собственно, формальная часть не так важна. Реальная причина срыва - нет голосов", - подчеркнул Железняк.

Он добавил, что срыв заседания профильного комитета дает все основания не выносить бюджет 20 октября.

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