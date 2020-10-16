"Депутатам намекают, чтобы ехали домой": Железняк заявил о срыве заседания комитета по проекту госбюджета-2021
16 октября, 2020, 11:40
Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил о срыве заседания комитета, который должен рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год
Об этом Железняк сообщил в своем Telegram.
"Бюджетный комитет не может собраться нынче, чтобы рассмотреть проект бюджета на 2021. А значит ... сюрприз-сюрприз ... 20-го бюджет никто голосовать не будет", - написал Железняк.
По его словам, заседание планировалось на 12.00, но уже "депутатам намекают, чтобы ехали домой".
"То кворума нет, то текст не подготовлен. Собственно, формальная часть не так важна. Реальная причина срыва - нет голосов", - подчеркнул Железняк.
Он добавил, что срыв заседания профильного комитета дает все основания не выносить бюджет 20 октября.
- Напомним, 15 октября утром Железняк сообщил, что голосование за проект закона о государственном бюджете Украины на 2021 могут отложить из-за нехватки голосов.
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