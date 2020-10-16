Это будет некая общественная организация - "слуга народа" об организаторах "опроса"

16 октября, 2020, 08:16

В ближайшее время представят общественную организацию, которая будет заниматься "опросом" Зеленского

Об этом заявила народный депутат, заместитель председателя фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук, сообщает Общественное радио.

По ее словам, президент давал ориентиры и выбирал направления 5 вопросов "опрос". А проводить "опрос" будет общественная организация.

"Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами. Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами ", - говорит Кравчук.

Также она добавила, что финансировать опрос будут меценаты, средствами украинского происхождения.

"Есть много меценатов неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят ли уже выделили на такой процесс. Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны. Средства будут украинского происхождения ", - сказала Кравчук.

По ее словам, юридически этот опрос будет закреплен нардепами или президентом, которые подадут соответствующий законопроект.

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