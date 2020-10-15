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Espreso.tvЭкономика"Нет голосов даже на первое чтение": Железняк предположил перенос голосования за госбюджет-2021

"Нет голосов даже на первое чтение": Железняк предположил перенос голосования за госбюджет-2021

По словам народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, голосование за проект закона о государственном бюджете Украины на 2021 год могут отложить из-за нехватки голосов

Об этом Железняк написал в Telegram.

"Выглядит так, будто 20-го октября проект бюджета голосовать не будут. Пусть это будет моя субъективная оценка, но судя по заседание бюджетного комитета (16 октября), очень похоже на правду", - написал Железняк.

Так, по его словам, номинальная причина переноса голосования - проект закона не успеет подготовить комитет. Так, пояснил Железняк, бюджетный комитет для финализации текста бюджетных предложений (первого чтения) соберется не 15, а 16 октября.

"Ну а там можно не успеть раздать текст депутатам за 2 дня и все", - отметил Железняк.

Таким образом, регламент Комитета будет нарушен, спикер не будет иметь права ставить проект закона на голосование, и сроки должны быть перенесены.

"Думаю, реальная причина понятна. Нет голосов даже на первое чтение", - подчеркнул нардеп.

Так, по его информации, внутри партии большинства "Слуга народа" выпадает большая часть депутатов "ориентированных на Коломойского". Также не приедут больные и депутаты, которые не будут на голосовании из-за местных выборов. А вне "СН", добавил Железняк, далеко не все группы или фракции готовы поддержать правительство и Офис президента.

"В целом, на такое решение перед выборами пока 210-220 голосов только есть. И то оптимистично. И то если другие не начнут качать", - подытожил Железняк, добавив, что "может произойти чудо и на бюджет соберутся люди".

"Но пока получается, что битва за бюджет будет ярким этапом битвы за новую или старую коалицию уже после местных выборов в ноябре", - написал депутат.

При этом он отметил, что 20 октября заседание парламента состоится даже без голосования бюджета. Впоследствии Железняк сообщил, что в этот день состоится обращение президента Зеленского в Верховную Раду.

  • Напомним, 12 октября Железняк сообщил, что народные депутаты внесли уже 2451 правку в проект закона о государственном бюджете Украины на 2021.

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