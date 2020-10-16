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Espreso.tvЭкономика"Бюджета в октябре не будет": Комитет Рады не смог собраться на заседание, - Железняк

"Бюджета в октябре не будет": Комитет Рады не смог собраться на заседание, - Железняк


фото: fb
По словам народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, заседание Комитета по вопросам бюджета не состоялось из-за отсутствия кворума

Об этом Железняк сообщил в своем Telegram.

"11 человек из 18 необходимых, кворума нет, заседание не состоялось. Бюджета в октябре не будет", - написал Железняк.

  • Напомним, народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко ранее сообщил, что заседание Комитета по вопросам бюджета, на котором должны утвердить поправки к проекту государственного бюджета на 2021 год, отменено из-за отсутствия кворума.
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