"Бюджета в октябре не будет": Комитет Рады не смог собраться на заседание, - Железняк

16 октября, 2020, 16:36

Об этом Железняк сообщил в своем Telegram.

"11 человек из 18 необходимых, кворума нет, заседание не состоялось. Бюджета в октябре не будет", - написал Железняк.

Напомним, народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко ранее сообщил, что заседание Комитета по вопросам бюджета, на котором должны утвердить поправки к проекту государственного бюджета на 2021 год, отменено из-за отсутствия кворума.

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