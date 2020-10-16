Председатель профильного комитета ВР Аристов обещает подать проект бюджета в Раду на следующей неделе
16 октября, 2020, 20:58
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета планирует на следующей неделе провести заседание для завершения подготовки к рассмотрению законопроекта о государственном бюджете на 2021 год
Об этом сообщил председатель комитета Юрий Аристов в Facebook.
"На следующей неделе комитет будет собираться повторно, чтобы проголосовать все необходимые решения и подать соответствующие документы на рассмотрение Верховной Рады", - отметил Аристов.
Он подчеркнул, что на этой неделе бюджетный комитет в формате рабочей группы разработал все предложения к проекту госбюджета на 2021 год, которых всего было подано 2 451.
- Напомним, 15 октября утром нардеп Железняк сообщил, что голосование за проект закона о государственном бюджете Украины на 2021 год могут отложить из-за нехватки голосов.
- Народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко ранее сообщил, что заседание Комитета по вопросам бюджета, на котором должны утвердить поправки в проекту государственного бюджета на 2021 год, отменили из-за отсутствия кворума.
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