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Espreso.tvОбществоПредседатель профильного комитета ВР Аристов обещает подать проект бюджета в Раду на следующей неделе

Председатель профильного комитета ВР Аристов обещает подать проект бюджета в Раду на следующей неделе

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета планирует на следующей неделе провести заседание для завершения подготовки к рассмотрению законопроекта о государственном бюджете на 2021 год

Об этом сообщил председатель комитета Юрий Аристов в Facebook.

"На следующей неделе комитет будет собираться повторно, чтобы проголосовать все необходимые решения и подать соответствующие документы на рассмотрение Верховной Рады", - отметил Аристов.

Он подчеркнул, что на этой неделе бюджетный комитет в формате рабочей группы разработал все предложения к проекту госбюджета на 2021 год, которых всего было подано 2 451.

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