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Espreso.tvОбществоДело Гандзюк: фигурант Павловский получил 2 года условно, - СМИ

Дело Гандзюк: фигурант Павловский получил 2 года условно, - СМИ


фото: 24tv
Приморский районный суд Одессы признал фигуранта дела об убийстве активистки Катерины Гандзюк Игоря Павловского виновным в сокрытии преступления

Об этом сообщает Watchers.Media в Facebook.

Павловскому назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Стороны могут обжаловать приговор в течение месяца. В ходе слушания Павловский извинился перед отцом Гандзюк.

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"Я хочу публично извиниться перед Виктором Михайловичем и перед покойной Катериной, что не дал полных показаний в Шевченковском суде Киева. Так получилось, что были постоянные угрозы мне и моей дочери. Поэтому прошу признать соглашение и признать меня полностью виновным", - заявил Павловский.

Павловский останется в СИЗО, поскольку является фигурантом другого дела, о Херсонской преступной группировке, следствие по которому идет до сих пор.

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