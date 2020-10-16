Дело Гандзюк: фигурант Павловский получил 2 года условно, - СМИ
Об этом сообщает Watchers.Media в Facebook.
Павловскому назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.
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Стороны могут обжаловать приговор в течение месяца. В ходе слушания Павловский извинился перед отцом Гандзюк.
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"Я хочу публично извиниться перед Виктором Михайловичем и перед покойной Катериной, что не дал полных показаний в Шевченковском суде Киева. Так получилось, что были постоянные угрозы мне и моей дочери. Поэтому прошу признать соглашение и признать меня полностью виновным", - заявил Павловский.
Павловский останется в СИЗО, поскольку является фигурантом другого дела, о Херсонской преступной группировке, следствие по которому идет до сих пор.
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