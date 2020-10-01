Дело Гандзюк: обвиняемый в организации нападения Павловский назвал заказчиком Мангера

1 октября, 2020, 15:48

1 октября в ходе судебного заседания обвиняемый в организации покушения на Екатерину Гандзюк Игорь Павловский заявил, что заказчиком убийства был глава Херсонской ОГА Владислав Мангер

Об этом сообщается на странице общественного движения "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

Активисты отметили, что в ходе слушания Игорь Павловский подтвердил вину Владислава Мангера в заказе убийства Кати Гандзюк.

"Он сообщил о том, что во время общения с Алексеем Левиным тот неоднократно упоминал, что именно "Николаевич" заказал нападение на Катю. В августе 2018-го, когда арестовали "стрелочника" Новикова, во время одной из бесед с Левиным Павловскому стало известно , что "Николаевич" - это и есть Мангер ", - рассказали они. Читайте также: Дело Гандзюк: обвиняемый в организации нападения Павловский пошел на сделку о признании вины

Павловский на суде заявил, что он и его дочь неоднократно получали угрозы от Владислава Мангера.

Именно поэтому 17 декабря 2019 он дал суду ложные показания о непричастности к убийству Кати Гандзюк Мангера и Левина.

Также в ходе заседания семью Кати Гандзюк привлекли к участию в суде в Одессе в качестве потерпевших.

Следующее заседание по этому делу состоится 16 октября в 9:30 в Приморском районном суде города Одессы.

Прокуратура просит приговорить голову Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата этого совета Алексея Левина к 12 годам лишения свободы за убийство Екатерины Гандзюк.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо