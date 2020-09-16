Дело Гандзюк: обвиняемый в организации нападения Павловский пошел на сделку о признании вины
16 сентября, 2020, 14:36
"Павловский согласился на утверждение соглашения о признании виновности. Перед тем он подавал заявление о том, что подписание соглашения состоялось якобы под давлением и он ее не признает. Сегодня же Павловский отозвал это заявление", - говорится в сообщении.
В Приморском районном суде Одессы состоялось заседание, на котором должны были начать рассмотрение обвинительного акта в отношении Игоря Павловского, подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк
Об этом сообщили активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?"
Отмечается, что к рассмотрению обвинительного акта судья так и не перешла, однако "произошли некоторые важные вещи".
"Павловский согласился на утверждение соглашения о признании виновности. Перед тем он подавал заявление о том, что подписание соглашения состоялось якобы под давлением и он ее не признает. Сегодня же Павловский отозвал это заявление", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд объявил ходатайство о привлечении к делу пострадавших: родителей, мужа Кати Гандзюк.
- Прокуратура просит приговорить голову Херсонского облсовета Владислава Мангера и експомичника депутата этого совета Алексея Левина до 12 лет лишения свободы за убийство Екатерины Гандзюк.
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