Дело Гандзюк: обвиняемый в организации нападения Павловский пошел на сделку о признании вины

16 сентября, 2020, 14:36

В Приморском районном суде Одессы состоялось заседание, на котором должны были начать рассмотрение обвинительного акта в отношении Игоря Павловского, подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк

Об этом сообщили активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Отмечается, что к рассмотрению обвинительного акта судья так и не перешла, однако "произошли некоторые важные вещи".

"Павловский согласился на утверждение соглашения о признании виновности. Перед тем он подавал заявление о том, что подписание соглашения состоялось якобы под давлением и он ее не признает. Сегодня же Павловский отозвал это заявление", - говорится в сообщении.



Кроме того, суд объявил ходатайство о привлечении к делу пострадавших: родителей, мужа Кати Гандзюк.