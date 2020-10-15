В Харькове агитатор "Слуги народа" с ножом напал на волонтера "Евросолидарности"

15 октября, 2020, 11:30

15 октября в Харькове возле метро Студенческая было совершено нападение на агитатора территориальной организации партии "Европейская солидарность"

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность" в Facebook.

"Сегодня утром, 15 октября, в Харькове возле метро Студенческая было совершено нападение на агитатора территориальной организации партии "Европейская солидарность". Агитатор партии "Слуга народа" разбросал агитационный материал и пытался нанести травмы ножом нашему представителю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападающий с места происшествия скрылся.

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"Европейская Солидарность" расценивает данный факт как грубое нарушение избирательного процесса, это указывает на некомпетентность и неспособность противостоять единой проукраинской и проевропейской силе в регионе. Читайте также: В Киеве напали с ножом на волонтера партии УДАР: парень в реанимации, - Кличко

Кандидаты "Европейской Солидарности" Артем Ревчук и Максим Зеленский обратились в органы Национальной полиции с заявлением о совершении уголовного преступления.

Европейская Солидарность надеется на благотворное расследования дела, ведь преступник должен быть обязательного наказан.

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