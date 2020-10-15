В Харькове агитатор "Слуги народа" с ножом напал на волонтера "Евросолидарности"
Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность" в Facebook.
"Сегодня утром, 15 октября, в Харькове возле метро Студенческая было совершено нападение на агитатора территориальной организации партии "Европейская солидарность". Агитатор партии "Слуга народа" разбросал агитационный материал и пытался нанести травмы ножом нашему представителю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нападающий с места происшествия скрылся.
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"Европейская Солидарность" расценивает данный факт как грубое нарушение избирательного процесса, это указывает на некомпетентность и неспособность противостоять единой проукраинской и проевропейской силе в регионе.
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Кандидаты "Европейской Солидарности" Артем Ревчук и Максим Зеленский обратились в органы Национальной полиции с заявлением о совершении уголовного преступления.
Европейская Солидарность надеется на благотворное расследования дела, ведь преступник должен быть обязательного наказан.
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