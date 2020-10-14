 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве напали с ножом на волонтера партии УДАР: парень в реанимации, - Кличко

В Киеве напали с ножом на волонтера партии УДАР: парень в реанимации, - Кличко

14 октября в Киеве мужчина нанес агитатору УДАРа ножевое ранение в область шеи

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

"Друзья! Сегодня, в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии" УДАР "- молодого парня Станислава, раздавал на улице газету. Парень, участник АТО / ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц", - рассказал глава столицы.

Кличко отметил, что со слов свидетелей, Станислав вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, цеплялся к другим волонтеров. Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею.

"Парня забрала скорая. Сейчас он в реанимации. Врачи борются за его жизнь.

Полиция сработала оперативно. Нападающий задержали, продолжаются следственные действия. Убежден, злоумышленник понесет ответственность за всей в строгости закона. Станиславу желаю сил выжить. Спасибо медикам, которые делают все, чтобы спасти парня ", - добавил мэр.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новини Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 октября, 2020 среда

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

14 октября, 2020 среда

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать