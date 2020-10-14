В Киеве напали с ножом на волонтера партии УДАР: парень в реанимации, - Кличко
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.
"Друзья! Сегодня, в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии" УДАР "- молодого парня Станислава, раздавал на улице газету. Парень, участник АТО / ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц", - рассказал глава столицы.
Кличко отметил, что со слов свидетелей, Станислав вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, цеплялся к другим волонтеров. Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею.
"Парня забрала скорая. Сейчас он в реанимации. Врачи борются за его жизнь.
Полиция сработала оперативно. Нападающий задержали, продолжаются следственные действия. Убежден, злоумышленник понесет ответственность за всей в строгости закона. Станиславу желаю сил выжить. Спасибо медикам, которые делают все, чтобы спасти парня ", - добавил мэр.
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