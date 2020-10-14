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Espreso.tvОбществоНа Черниговщине произошла стрельба из-за агитационной палатки ОПЗЖ

На Черниговщине произошла стрельба из-за агитационной палатки ОПЗЖ


фото: Нацполіція
14 октября в центре города Бобровица в ходе конфликта через агитационную палатку представитель партии ОПЗЖ достал травматический пистолет и выстрелил в мужчину, который требовал ее убрать

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам правоохранителей, житель Бобровице попросил агитатора убрать палатку, но она отказалась и позвала руководителя партийной ячейки.

Журналисты "Общественного" уточнили, что конфликт произошел из-за палатку ОПЗЖ.

Между мужчинами завязался конфликт: местный житель испортил палатку партии, а представитель ОПЗЖ выстрелил из револьвера "Флобер", попав в плечо оппонента.

Заявление в полицию написали оба участника конфликта. Правоохранители открыли производство по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ.

"В ходе досудебного расследования действиям каждого участника конфликта будет предоставлена ​​надлежащая правовая оценка" - отметили в МВД.

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