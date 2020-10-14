На Черниговщине произошла стрельба из-за агитационной палатки ОПЗЖ
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По словам правоохранителей, житель Бобровице попросил агитатора убрать палатку, но она отказалась и позвала руководителя партийной ячейки.
Журналисты "Общественного" уточнили, что конфликт произошел из-за палатку ОПЗЖ.
Между мужчинами завязался конфликт: местный житель испортил палатку партии, а представитель ОПЗЖ выстрелил из револьвера "Флобер", попав в плечо оппонента.
Заявление в полицию написали оба участника конфликта. Правоохранители открыли производство по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ.
"В ходе досудебного расследования действиям каждого участника конфликта будет предоставлена надлежащая правовая оценка" - отметили в МВД.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новини Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры