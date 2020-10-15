Самая теплая ночь: Киев установил еще один температурный рекорд
15 октября, 2020, 17:05
По данным наблюдений, ночь на 14 октября в Киеве оказалась самой теплой с 1993 года
Об этом сообщает пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 14 октября в Киеве оказалась самой теплой, температура не опустилась ниже 14,5 °С", - говорится в сообщении.
Так, соответствующее рекордное значение +12,0 °С 1993 года превышено на 2,5 °С.
- Напомним, 7 октября 2020 года минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 14,5 градусов Цельсия, превысив рекордное значение 1893 года на 0,7 градусного пункта.
- А ночь на 9 октября в Киеве оказалась самой теплой с 1889 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры