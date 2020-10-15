Самая теплая ночь: Киев установил еще один температурный рекорд

15 октября, 2020, 17:05

По данным наблюдений, ночь на 14 октября в Киеве оказалась самой теплой с 1993 года

Об этом сообщает пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 14 октября в Киеве оказалась самой теплой, температура не опустилась ниже 14,5 °С", - говорится в сообщении.

Так, соответствующее рекордное значение +12,0 °С 1993 года превышено на 2,5 °С.

Напомним, 7 октября 2020 года минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 14,5 градусов Цельсия, превысив рекордное значение 1893 года на 0,7 градусного пункта.

А ночь на 9 октября в Киеве оказалась самой теплой с 1889 года.

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