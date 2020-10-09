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Espreso.tvОбществоВ Киеве третья ночь подряд бьет температурный рекорд, - обсерватория Срезневского

В Киеве третья ночь подряд бьет температурный рекорд, - обсерватория Срезневского


фото: reuters
По данным наблюдений, ночь на 9 октября в Киеве оказалась самой теплой с 1889 года

Об этом сообщает пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Ночь на 9 октября в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +13,4 °С. Предыдущее рекордное значение +13,3 °С 1889 года превышено на 0,1 °С", - говорится в сообщении.

На станции отметили, что это третья подряд рекордно теплая ночь в Киеве.

  • 7 октября 2020 года минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже +14,5 градусов Цельсия, побив рекордное значение 1893 года на 0,7 градусного пункта.

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